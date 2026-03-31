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Lotta all'uso di stupefacenti

Floridia, condannato a oltre un anno di reclusione: in carcere

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa

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I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 51enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato condannato a 1 anno, 7 mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di pene.


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