Floridia, condannato a oltre un anno di reclusione: in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 51enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato condannato a 1 anno, 7 mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di pene.
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