Floridia, condannato per resistenza a pubblico ufficiale: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 26enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Catania.
L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione per resistenza a Pubblico Ufficiale commessa nel mese di aprile del 2021, a Catania.
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