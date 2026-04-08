Floridia, contrasto alla “mala” movida: controlli, violazioni e sanzioni

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa hanno eseguito dei controlli presso gli esercizi pubblici, fortemente voluti dal Questore, Roberto Pellicone, finalizzati a ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito della richiesta di maggiore sicurezza espressa dai cittadini.

In specie, particolare attenzione è stata posta alla verifica ed al rispetto delle normative vigenti riguardanti le autorizzazioni e le prescrizioni di Polizia, le norme igienico sanitarie, la somministrazione e la vendita di alcolici e le attività rumorose e disturbo della quiete pubblica.

Gli attenti e scrupolosi controlli effettuati nel fine settimana di Pasqua dal personale della Polizia di Stato, insieme a personale dei Vigili del Fuoco, hanno consentito di fare emergere delle violazioni amministrative sanzionate per un importo pari ad 2.616 euro.

I controlli si sono concentrati nel comune di Floridia (SR) e nella città di Siracusa, nei luoghi di ritrovo della movida Floridiana, chioschi, esercizi di ristorazione, ed esercizi di somministrazione ubicati nella zona Taverna/Stazione del Comune di Floridia (SR).

Gli accertamenti hanno messo in luce che numerosi esercizi pubblici utilizzano impianti di diffusione sonora sprovvisti delle dovute autorizzazioni comunali, inoltre alcuni titolari di concessione del suolo pubblico spesso non rispettano gli spazi loro assegnati occupando con tavoli e sedie quanto più spazio possibile.

In particolare, gli agenti hanno verificato l’effettiva chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande destinatario di un provvedimento di sospensione dell’attività del Questore di Siracusa. L’attività si inserisce nel solco del provvedimento ex art. 100 su proposta dei Carabinieri di Floridia (SR) che avevano rilevato che in detto esercizio si erano verificati eventi violenti che avevano visto coinvolti diversi giovani soliti consumare alcool e recare disturbo della quiete pubblica ai residenti.

Con l’approssimarsi della stagione estiva tali controlli proseguiranno in tutte le zone in cui si concentra la movida.