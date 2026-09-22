Floridia, controlli dei Carabinieri: una denuncia, 5 segnalati e 4 veicoli sequestrati

Cronaca · Controlli su strada

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato nel comune di Floridia, hanno proceduto al controllo di 45 persone e 44 veicoli, denunciato in stato di libertà una persona ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 29enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball; cinque uomini, tra i 21 e i 42 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché sono stati trovati in possesso di hashish, marijuana e cocaina per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state ed elevate sanzioni amministrative per oltre 4.200 euro, sequestrati 4 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.

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È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.