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Cronaca Controlli su strada

Floridia, controlli dei Carabinieri: una denuncia, 5 segnalati e 4 veicoli sequestrati

di Giulio Perotti ·
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Carabinieri a Floridia

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato nel comune di Floridia, hanno proceduto al controllo di 45 persone e 44 veicoli, denunciato in stato di libertà una persona ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 29enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball; cinque uomini, tra i 21 e i 42 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché sono stati trovati in possesso di hashish, marijuana e cocaina per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state ed elevate sanzioni amministrative per oltre 4.200 euro, sequestrati 4 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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