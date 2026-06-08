Floridia, controllo del territorio: due denunce e 11mila euro di sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, impegnati in controlli straordinari del territorio a Floridia, hanno denunciato in stato di libertà due persone ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 33enne, con precedenti di polizia per reati specifici, è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico della lunghezza di 64 centimetri.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 27enne per guida senza patente.

Due uomini, entrambi di 27 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 53 persone, controllati 35 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 11000 euro, decurtato 50 punti alle patenti, ritirati due documenti di guida, sequestrati otto veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.