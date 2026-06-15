Floridia, controllo del territorio: multe sopra i 6mila euro. C’è un denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti a Floridia, hanno denunciato in stato di libertà un 56enne ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Il 56enne è stato denunciato per reiterazione di guida senza patente poiché revocata.

Quattro uomini, di età compresa tra i 17 e i 50 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di crack e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 29 persone, controllati 14 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro, decurtato 40 punti alle patenti, sequestrati 8 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.