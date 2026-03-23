Floridia, controllo straordinario del territorio: sanzioni per oltre 4 mila euro

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto a Floridia, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione del foglio di via obbligatorio.

Cinque persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di cocaina e hashish per uso personale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 36 persone, controllati 21 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 4.300 euro, sono stati inoltre sequestrati quattro veicoli e ritirate due patenti di guida.