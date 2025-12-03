Floridia, “Da che parte stai?”: scintille di legalità con Pietro Grasso al comprensivo “Edmondo De Amicis”

Pietro Grasso a Floridia. L’ex magistrato, Procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato è stato ospite del I istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Floridia, dove ha presentato il suo libro, realizzato con Emiliano Pagani, Alessio Pasquini e Loris De Marco. Un graphic novel che ricorda quanto sia importante fare la cosa giusta, sempre.

“Da che parte stai?”, non a caso, il titolo del libro che racconta come, per molti anni, la mafia abbia seminato il terrore, colpendo e uccidendo chiunque si opponesse alle sue logiche di potere. Ne hanno fatto le spese persone comuni, sindacalisti, rappresentanti delle forze dell’ordine e uomini delle istituzioni, tutti falcidiati senza pietà da colpi di kalashnikov o da attentati esplosivi. In questo contesto di violenza e paura, un ragazzino, figlio di un magistrato antimafia, si trova ad attraversare eventi che modificano per sempre la storia del nostro Paese e indirizzano in maniera inequivocabile anche la sua vita, provando sulla sua pelle che cosa voglia dire scegliere da che parte stare. Da una storia di Pietro Grasso, il libro rappresenta un affresco della nostra storia recente, dall’omicidio di Placido Rizzotto a quello di Piersanti Mattarella, dalla nascita del Pool Antimafia al primo Maxiprocesso a Cosa Nostra, dagli attentati a Falcone e Borsellino alle agghiaccianti rivelazioni di Giovanni Brusca.

L’incontro con Pietro Grasso, moderato dalla docente Manuela Spina, è stato aperto dagli interventi del sindaco di Floridia, Marco Carianni, del dirigente scolastico del I istituto “De Amicis”, Giorgio Agnellino, e anticipato da una breve performance sulla mafia, portata in scena dagli studenti della scuola.

Il presidente Pietro Grasso, nel suo emozionante racconto ai ragazzi, ha ricordato aneddoti della sua vita privata e professionale, in cui le difficoltà e i momenti di sconforto sono sempre stati arginati dalla passione per il suo lavoro, nonché dalla certezza di stare dalla parte giusta. “Ho avuto tre vite – ha detto Pietro Grasso agli studenti – una da magistrato, una da politico e questa terza, che mi vede a stretto contatto con voi. A raccontare le sfide affrontate nel contrasto alla mafia, a ripercorrere parti salienti della nostra storia recente e a educare alla legalità, indispensabile per costruire un futuro libero dalla criminalità organizzata”.

Una fase, questa della vita di Pietro Grasso, “accompagnata” dalla Fondazione “Scintille di futuro”. Scintille come quelle dell’accendino “che Falcone mi consegnò poco prima della strage di Capaci – ha raccontato Pietro Grasso – perché aveva deciso di smettere di fumare, chiedendomi di restituirglielo qualora avesse ricominciato. E questa – ha detto mostrando ai ragazzi la fiamma dell’accendino – rappresenta la scintilla della legalità che dobbiamo sempre tenere accesa”.

“L’incontro con Pietro Grasso – afferma Giorgio Agnellino, dirigente scolastico del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia – rappresenta un momento decisivo nella crescita dei nostri ragazzi, che hanno avuto la straordinaria opportunità di ascoltare da uno dei protagonisti della lotta alla mafia della storia recente, l’importanza di stare dalla parte giusta. La nostra scuola crede fermamente che momenti e iniziative come questi rappresentino fondamentali strumenti educativi per formare i giovani, promuovendo la legalità e combattendo ogni forma di criminalità”.