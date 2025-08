Floridia dà l’ultimo saluto a Marco Latina: domani i funerali in Chiesa Madre

Si terranno domani mattina, sabato 2 agosto, alle 9:30, nella Chiesa Madre di Floridia, i funerali di Marco Latina, il giovane di 25 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 luglio. Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura di Siracusa, è stata eseguita l’autopsia, al termine della quale la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.

Marco è rimasto coinvolto in un drammatico scontro con un furgoncino lungo la strada provinciale 25, in contrada Serra, appena fuori dal centro abitato di Floridia. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato l’impatto. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime: nonostante i tentativi dei soccorritori, il cuore di Marco ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.





Il dolore per la sua scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità e il sindaco Marco Carianni aveva indetto 3 giorni di lutto cittadino. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio, affetto e incredulità. La squadra dell’Fc San Paolo Solarino nella quale il giovane militava con una breve nota ha comunicato la volontà di ritirare la maglia numero 5 “della Nostra Roccia – scrive la società – in onore di un grande ragazzo dal cuore d’oro e dalla genuinità immensa“.

Marco era un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti, capace di regalare sorrisi e gioia in ogni momento. Per questo, domani, Floridia si stringerà attorno alla sua famiglia per un ultimo, commosso saluto.