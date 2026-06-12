Floridia, dalla classicità del mito all’ecologia moderna: la lezione di teatro e vita del “De Amicis”

L’Arena-Teatro “G. Fava” di Floridia ha fatto da cornice a un evento artistico di eccezionale valore didattico, culturale e civile. Il I Istituto Comprensivo “E. De Amicis” ha portato in scena il musical “La Sirenetta 2.0”, un’opera che ha superato di gran lunga le semplici aspettative di un saggio scolastico, rivelandosi un dramma moderno dalla solida impalcatura filosofica. Lontano dalle rassicuranti e note semplificazioni della versione disneyana, lo spettacolo ha proposto una riflessione matura e profonda sulla ricerca di identità, sulla perdita e sulla resilienza. La scrittura teatrale si è distinta per una straordinaria densità concettuale, intrecciando con maestria i nodi più dolorosi della modernità con la purezza della classicità greca e latina. Il fulcro della narrazione ha infatti poggiato sulla reinterpretazione del mito delle sirene antiche, originariamente concepite non come creature degli abissi, ma come fanciulle alate capaci di ammaliare le menti dei naviganti, prima che una metamorfosi interiore le spingesse dalle penne alle pinne. A questa imponente architettura letteraria si sono affiancati i tragici e nobili archetipi di Didone, Arianna e Medea, simboli universali di donne che hanno sacrificato e salvato l’eroe per poi ritrovarsi abbandonate in una solitudine amara. Questo specchio antico ha dialogato costantemente con una lucida e spietata critica sociale ed ecologista, in cui la superficie marina è diventata l’emblema dei fallimenti umani e delle ferite del progresso. Gli oggetti perduti dagli uomini si sono trasformati in trappole indistruttibili che soffocano il mare, mentre le città in fiamme e le foreste di ferro delle industrie hanno sputato il veleno nero che oscura l’orizzonte.

Questa complessa e raffinata intelaiatura testuale ha preso vita grazie al talento straordinario e alla vibrante energia di un cast di alunni impeccabile, in cui ogni singolo interprete ha saputo dare spessore e dignità al proprio ruolo. Elena Italia ha regalato una prova attoriale magistrale nei panni di Ariel, muovendosi sul palco con una sensibilità eccezionale e riuscendo a trasmettere, anche nel forzato silenzio della perdita della voce, tutta la drammaticità di una scelta d’amore puro, consapevole e totalmente altruista. Accanto a lei, Francesco Mazzarella ha interpretato Re Tritone con fiera autorevolezza scenica, tratteggiando con precisione le asprezze, i timori e le profonde dolcezze del conflitto generazionale di un padre che vede la propria figlia prendere il largo. Il carisma oscuro della spietata Ursula è stato dominato in modo travolgente da Nadia Zappulla, superba nel magnetizzare l’attenzione del pubblico con una mimica facciale e una presenza scenica straordinariamente affascinanti. Il Capitano Enea, vestito della determinazione di Carlo Raeli, ha dato corpo e voce vigorosa all’attivismo moderno e alla promessa di protezione del pianeta, mentre Sara Spada ha arricchito la figura della Nonna con tempi teatrali perfetti, dosando con intelligenza una trascinante ironia e una calda, rassicurante saggezza. Un ruolo di fondamentale importanza narrativa è stato ricoperto dalle tre sirene mitologiche: Cloe Artale nei panni di Lighea, Carlotta Paruta nelle vesti di Partenope e Anita Spadaro nel ruolo di Leucò hanno evocato la solennità e la potenza del coro greco, guidando lo spettatore nel mito attraverso una recitazione solenne, evocativa e di grande impatto drammatico.

L’universo marino e terrestre si è popolato di interpretazioni altrettanto curate e preziose, capaci di conferire coralità e dinamismo all’intera opera. Il gruppo delle sirene sorelle ha brillato per affiatamento e sensibilità: Gemma Azzaro nei panni della dolce Ondina, Caterina Caramagno nelle vesti della sognante Marina, Emma Di Mascio nel ruolo della vivace Azzurra ed Elisa Gibilisco nelle vesti della giudiziosa Perla hanno saputo descrivere con grande efficacia espressiva i contrasti e le bellezze del mondo di sopra, incarnando il profondo legame affettivo che le unisce alla protagonista. Altrettanto incisive sono state le interpretazioni delle creature marine, piccoli fari di allegria e consapevolezza ecologica: Vittoria Camelia ha dato simpatia e brio al personaggio di Sardina, Vera Scalorino ha illuminato la scena nei panni di Stella Marina, interpretando con spensierata gioia il brano In fondo al Mar. Sul versante opposto, le oscure murene hanno strisciato sul palco con una cattiveria ironica e provocatoria davvero sorprendente per la loro età, con Chiara Amenta nel ruolo della pungente Bruna, Adriana Bazzano nei panni della subdola Spira e Giorgia Maria Nigro nelle vesti della tentatrice Morena. A completare l’universo umano sulla terraferma, il comparto dei marinai esperti ha saputo interpretare con rigore e maturità i diversi volti dell’impegno civile: Duila Cangemi ha interpretato con prontezza e piglio giornalistico il marinaio reporter, Greta Crescenti ha vestito con rigore i panni del marinaio legale e Andrea Napolitano ha dato grande credibilità e fermezza scientifica al ruolo del marinaio biologo.

Il perfetto meccanismo scenico è stato possibile grazie al lavoro instancabile e alla straordinaria competenza della squadra tecnica e dei docenti dell’istituto. Un plauso speciale va alle sceneggiatrici Chiara Catinella, Manuela Spina e Rita Spadaro, autrici di un testo di rara bellezza, capace di unire la poesia classica alle urgenze ecologiste dei nostri giorni in un unico, fluido flusso drammaturgico. La suggestione visiva dello spettacolo è stata interamente firmata da Michela Grasso, la cui scenografia ha saputo ricreare un incantevole quadro sottomarino che, finemente dipinto, ha immerso l’arena nelle sfumature cristalline e profonde dell’oceano, riproducendo con grande delicatezza la flora marina, i giochi di luce filtrati dall’alto e il fascino senza tempo degli abissi. La componente coreografica ha rappresentato il vero motore dinamico del musical, grazie al lavoro straordinario della coreografa Emanuela Lentini, supportata con dedizione dall’aiuto coreografa Roberta Trigila: insieme hanno saputo tessere movimenti geometrici e travolgenti, integrando con assoluta armonia i diversi ordini scolastici e valorizzando la tenerezza dell’infanzia, l’entusiasmo della primaria e la precisione tecnica della scuola media.

Un tributo di altissimo valore scientifico-teatrale va riconosciuto alla sapiente regia curata dall’esperta esterna Beatrice Tondo, la quale ha messo a disposizione dello spettacolo la sua profonda sensibilità e una consolidata competenza nell’ambito della recitazione e dell’analisi del testo. La regista è stata capace di compiere un vero miracolo didattico ed espressivo, guidando con pazienza metodologica i giovanissimi studenti fino a conferire a ciascun attore le movenze, l’intenzione e le caratteristiche psicologiche che si addicono ai professionisti del teatro e della drammaturgia. Sotto la sua guida rigorosa, i ragazzi hanno superato i confini della classica recitazione scolastica, assimilando tempi scenici complessi, l’importanza del sottotesto e un uso dello spazio da veri interpreti consumati.

L’impalcatura sonora dello spettacolo ha raggiunto vette di assoluta eccellenza sotto la direzione esperta e rigorosa di Corrado Genovese, capace di coordinare con mano sicura un impianto musicale potente e impeccabile. La colonna sonora si è avvalsa della professionalità e del talento dei docenti d’organico: Antonio Granata ha curato nei minimi dettagli la sezione dei clarinetti e l’intera e complessa sezione dei sax, Mara Spinoso ha guidato con precisione ed eleganza la classe di pianoforte, e Giovanna Lo Monaco ha arricchito le trame armoniche coordinando con cura la sezione della chitarra. Alla batteria e alla chitarra elettrica, rispettivamente gli ex-alunni Marco Giuliano e Francesco Urciullo, hanno contribuito in ruoli di determinante importanza al sound dell’orchestra, così come Salvatore Battello, interprete alle tastiere e alle percussioni, ha fornito tutti i suoni di scena del musical. Magnifico il coro curato dalle insegnanti Loredana Rizza, Concetta Mangiafico, Manuela Infalletta, Valeria Bondì e Mirella Bazzano. Insieme, docenti e studenti hanno orchestrato un tappeto sonoro e corale straordinario, capace di trasformarsi nel vero canto della vita e di regalare alla comunità di Floridia un trionfo culturale indimenticabile che vince ogni silenzio. A rendere la serata ancora più memorabile ed emozionante è stato il momento conclusivo dedicato ai saluti del preside Giorgio Agnellino.

Questo spettacolo ha segnato il suo commiato ufficiale da una scuola nella quale ha insegnato e lavorato per svariati anni con profonda dedizione. Il dirigente ha voluto esprimere la propria gratitudine all’intera comunità scolastica, ricordando con orgoglio il lungo percorso condiviso. Negli anni della sua presidenza, Giorgio Agnellino ha promosso in modo attivo e instancabile la realizzazione di moltissimi musical, tutti riuscitissimi e diventati pilastri dell’offerta formativa dell’istituto. Nel suo discorso d’addio, visibilmente commosso, il preside ha sottolineato come il teatro e la musica siano stati gli strumenti più potenti per unire gli studenti, scoprirne i talenti e insegnare loro il valore della cooperazione. Con questo definitivo trionfo culturale, l’istituto ha salutato una guida fondamentale, regalando alla comunità di Floridia una pagina di scuola e di arte indimenticabile che vince ogni silenzio.