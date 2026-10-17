Floridia, deteneva stupefacenti: condannato a una pena residua di 1 anno e 8 mesi

Cronaca · CARABINIERI FLORIDIA

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 42enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato condannato a una pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica, commessi tra il 2015 e il 2020 nei comuni di Milano e Cremona.