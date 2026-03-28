Floridia, Di Pietro denuncia: “Isole di traffico insicure, servono interventi urgenti”

“Le isole di traffico vanno messe in sicurezza”. È un appello diretto quello lanciato da Gabriele Di Pietro, che accende i riflettori sulle condizioni di diversi incroci cittadini ritenuti a rischio per automobilisti e pedoni.

Secondo quanto segnalato, da mesi alcune isole di traffico situate in punti strategici della città versano in condizioni critiche a causa della mancanza o dell’inadeguatezza della segnaletica stradale. Le principali problematiche riguardano gli incroci tra via Crispi e via Boschetto, via Giusti e via Edmondo De Amicis, e viale Vittorio Veneto con via Carnevale.

Una situazione che, a detta di Di Pietro, si protrae ormai da tempo senza interventi risolutivi, contribuendo ad aumentare i rischi per la circolazione. “La mancanza di indicazioni chiare su precedenze e direzioni – evidenzia – trasforma questi punti in aree critiche, lasciando agli utenti della strada l’onere di interpretare le regole”.

Particolarmente preoccupante, secondo il rappresentante locale, è proprio la durata del problema. Non si tratterebbe infatti di una criticità recente, ma di una condizione persistente che alimenta tra i cittadini un diffuso senso di abbandono e scarsa attenzione verso la sicurezza stradale.

Da qui la richiesta di un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Tra le priorità indicate: l’installazione della segnaletica verticale mancante, la sistemazione o sostituzione dei cartelli danneggiati o inclinati, il rifacimento della segnaletica orizzontale e, più in generale, la messa in sicurezza delle isole di traffico.

“La sicurezza stradale non può essere lasciata al caso – conclude Di Pietro – soprattutto quando le criticità sono evidenti e si trascinano da mesi”. Un invito ad agire con tempestività, per garantire la tutela e l’incolumità dei cittadini.