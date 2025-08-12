Floridia, droga per oltre 110mila euro rinvenuta in una casa disabitata

A Floridia i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, un chilo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, suddivisa in 19 involucri da circa 50 grammi cadauno e 1 chilogrammo di “hashish” suddiviso in 10 panetti da 100 grammi, nascosti all’interno di un’abitazione disabitata.

La sostanza stupefacente sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe consentito un guadagno di circa 110mila euro.



