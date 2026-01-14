Floridia, due auto in fiamme nella notte. Carianni: “solidarietà ai nostri concittadini”

Due auto sono state distrutte da un incendio nella notte in via Roma, nel pieno centro di Floridia. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto e completamente danneggiato due vetture parcheggiate lungo la strada, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, che ha espresso la propria vicinanza ai cittadini colpiti dall’accaduto. “Intendo esprimere la mia solidarietà nei confronti dei nostri concittadini le cui auto sono rimaste coinvolte nel rogo di stanotte, in via Roma – ha dichiarato il primo cittadino, definendo l’episodio – un gesto di inciviltà e vigliaccheria su cui non c’è e non ci sarà mai tolleranza“.

Carianni ha poi lanciato un appello alla comunità floridiana affinché prevalgano senso di responsabilità e coesione in un momento così delicato. “Stiamo vicino ai nostri concittadini che stanno attraversando questo momento di difficoltà – ha sottolineato – facendo sentire loro la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, mantenendoci lontani dalla polemica e dalla strumentalizzazione. Questo è l’atteggiamento più rispettoso che possa tenere una comunità dinanzi a un evento terribile come quello di stanotte”.

Il sindaco ha infine assicurato la piena collaborazione dell’amministrazione comunale con le forze dell’ordine, impegnate a fare luce sull’accaduto. “Noi ci siamo, non ci tiriamo indietro e collaboriamo con le forze dell’ordine“, ha concluso.