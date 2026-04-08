Floridia, due nuove adesioni a Forza Italia: Di Mauro e Caccamo

Forza Italia cresce a Floridia e rafforza la sua presenza alle prossime Amministrative, del 24 e 25 maggio 2026, con l’adesione di Nino Di Mauro e Toni Caccamo.

Una scelta meditata e condivisa che si pone prestigiosi traguardi, non solo per la tornata elettorale a Floridia, sostenendo il candidato a Sindaco Antonello Sala, ma che guarda anche più in là in occasione delle elezioni all’Assemblea regionale e alle Politiche.

Una convinta adesione con il solo obiettivo di operare nell’esclusivo interesse della comunità floridina, sposando una proposta amministrativa alternativa in grado di interpretare istanze e aspettative diffuse in seno alla comunità, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto legato allo sviluppo del settori produttivi, alle famiglie e alle fasce più deboli, al terzo settore e ai tantissimi giovani, patrimonio inestimabile per il presente e per il futuro.

Soddisfatti i vertici provinciali del partito, dal Segretario Bonfanti, all’On. Riccardo Gennuso e, soprattutto, da chi sta seguendo da più vicino la costruzione della lista nel territorio, il responsabile Enti locali, Messina e l’instancabile On. Pippo Gennuso.

“Siamo certi – dichiarano i rappresentanti del partito – che il contributo del gruppo Di mauro-Caccamo sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissato il partito. La loro adesione rafforza la nostra lista a sostegno di Antonello Sala Sindaco e ci consentirà di lavorare con ancora maggiore efficacia per il bene della comunità”.