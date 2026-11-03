Floridia e Solarino, unite et impera: due sindaci, una sola politica

Politica · comune unico?

Forse mai come oggi Floridia e Solarino sono state così vicine. Non geograficamente, perché lo sono sempre state, ma politicamente. Talmente vicine che, provocatoriamente, viene quasi da chiedersi se non sia arrivato il momento di farne un Comune unico.

Il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, vive a Floridia. È lì che ha costruito una parte fondamentale del proprio consenso elettorale, con un rapporto di circa tre preferenze floridiane per ogni voto ottenuto a Solarino alle ultime regionali. Ed è sempre a Floridia che si trova la sua segreteria politica. Fin qui, nulla di anomalo. Il problema nasce quando questa vicinanza territoriale si sovrappone a quella politica con Marco Carianni, sindaco di Floridia e suo principale alleato. Nello scontro con Giuseppe Carta, Carianni è diventato un protagonista delle vicende di Solarino. Secondo la ricostruzione del deputato di Grande Sicilia, avrebbe partecipato a un incontro con i consiglieri comunali solarinesi, nel pieno delle tensioni sulla tenuta della maggioranza. Un episodio sul quale restano versioni da chiarire, ma che solleva una domanda: perché il sindaco di Floridia dovrebbe avere un ruolo nelle trattative politiche che riguardano l’amministrazione di Solarino?

Poi c’è il video di Spada, registrato a Floridia nello studio di Carianni, mentre parlava delle vicende di Solarino. Anche su questo Carta ha ironizzato, arrivando ad accusare il collega di essere politicamente “commissariato” da Carianni.Un’accusa certamente forte, che non può essere considerata dimostrata. Eppure Spada, al di là delle intenzioni, non sembra aver ricavato un’immagine di particolare autonomia politica da questa sequenza di episodi. Non perché un sindaco debba registrare i propri video esclusivamente nel municipio che amministra. Ma perché, nel pieno di una crisi con un alleato, ogni intervento esterno negli equilibri della sua maggioranza finisce inevitabilmente per alimentare interrogativi su chi abbia realmente il peso politico maggiore.

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E gli effetti della rottura sembrano attraversare anche il confine opposto. A Floridia, infatti, il consigliere Gianluca Faraci, politicamente vicino a Carta, sarebbe passato all’opposizione di Carianni. Un cambiamento che, almeno nella ricostruzione finora emersa, non sembrerebbe preceduto da particolari problemi interni alla maggioranza. Se questa successione degli eventi fosse confermata, il passaggio sarebbe politicamente significativo: una rottura nata tra Spada e Carta a Solarino avrebbe prodotto conseguenze anche nell’amministrazione di Floridia.

E quindi mentre a Solarino i quattro consiglieri di Grande Sicilia hanno scelto di continuare a sostenere Spada, pur rivendicando la propria appartenenza al partito di Carta, a Floridia un esponente vicino a Carta prende le distanze dalla maggioranza di Carianni. Una geografia politica che sembra cambiare a seconda del lato del confine dal quale la si osserva. A questo punto, provocatoriamente, perché non fare direttamente un Comune unico? Floridia-Solarino. Non sarebbe un’ipotesi amministrativa sconosciuta: in Puglia, nel 2019, Presicce e Acquarica del Capo si sono fuse mantenendo entrambi i nomi. Naturalmente, una fusione tra Comuni richiederebbe valutazioni serie, ben lontane dalle polemiche politiche di questi giorni. Floridia e Solarino hanno storie, identità e istituzioni distinte. Ma il paradosso rimane.

Se Carianni e Spada condividono così strettamente strategie, alleanze e vicende politiche, fino al punto che una crisi nell’amministrazione dell’uno sembra produrre conseguenze anche nell’altra, viene da chiedersi quanto siano davvero autonomi i rispettivi equilibri politici. Perché l’amicizia tra due sindaci è legittima. La collaborazione tra Comuni è auspicabile. Ma l’autonomia di chi amministra dovrebbe rimanere riconoscibile. Altrimenti, se politicamente Floridia e Solarino sembrano già un unico Comune, tanto vale cominciare a discutere di farlo diventare tale, anche sulla carta. Senza Carta.