Floridia, Ermal Meta in concerto domenica per il grande live di chiusura della Festa dell’Ascensione

L’estate live di Ermal Meta fa tappa a Floridia con la seconda data del tour che lo riporta in Sicilia per uno dei primi appuntamenti sui palchi siciliani del tour estivo.

Domenica 14 giugno in piazza del Popolo, sarà infatti l’artista protagonista del grande live di chiusura dell’edizione 2026 della Festa dell’Ascensione in corso a Floridia con un ricco calendario di appuntamenti culturali e di intrattenimento.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale all’interno del cartellone di iniziative, sarà a ingresso libero per offrire a cittadini e visitatori un momento di condivisione all’insegna della grande musica dal vivo.

Ermal Meta porterà sul palco i successi del suo repertorio e anche i nuovi brani che compongono “Funzioni Vitali” il sesto album di inediti pubblicato. Il progetto segna un’importante evoluzione creativa per l’artista, che amplia il proprio universo con sonorità nuove, ricerca musicale e un approccio narrativo più profondo, mantenendo al centro la forza della scrittura e l’identità artistica che lo contraddistinguono. Un viaggio che è allo stesso tempo personale e collettivo, un mosaico di ricordi (dai Levi’s 501 ai braccialetti colorati della fortuna), emozioni e riflessioni sul tempo e sulle relazioni umane. L’album si muove tra sonorità epiche e atmosfere elettroniche, con synth vintage e ballate che segnano ogni passo di questo percorso sonoro, dove ogni traccia ha il proprio respiro e la propria storia. Brani come “DeLorean” e “Levi’s 501” evocano il confronto con il passato e la nostalgia dell’adolescenza, mentre “Stella stellina”, presentata da Ermal a Sanremo 2026, racconta storie spesso dimenticate. Una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto che è diventata da subito un successo.

Questa nuova serie di concerti rappresenta un ritorno alla dimensione live più intensa e diretta, in cui il pubblico potrà confrontarsi da vicino con l’energia creativa dei nuovi brani e con il repertorio più amato di Ermal Meta.