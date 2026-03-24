Floridia, Forza Italia inaugura il comitato elettorale in corso Vittorio Emanuele

Forza Italia Floridia, attraverso il coordinatore cittadino Giuseppe Getulio, annuncia l’inaugurazione ufficiale del proprio Comitato Elettorale, che si terrà sabato 28 marzo alle ore 17:00 in Corso Vittorio Emanuele n. 330.
L’apertura del comitato rappresenta un momento significativo di partecipazione e confronto con i cittadini, un punto di riferimento per quanti desiderano contribuire attivamente alla vita politica e amministrativa della comunità.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di ascolto e condivisione volto a raccogliere idee, proposte e istanze del territorio, con l’obiettivo di costruire insieme una visione concreta per il futuro di Floridia.
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