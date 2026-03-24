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Verso le amministrative

Floridia, Forza Italia inaugura il comitato elettorale in corso Vittorio Emanuele

L’iniziativa si inserisce in un percorso di ascolto e condivisione volto a raccogliere idee

L’iniziativa si inserisce in un percorso di ascolto e condivisione volto a raccogliere idee

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Forza Italia Floridia, attraverso il coordinatore cittadino Giuseppe Getulio, annuncia l’inaugurazione ufficiale del proprio Comitato Elettorale, che si terrà sabato 28 marzo alle ore 17:00 in Corso Vittorio Emanuele n. 330.

L’apertura del comitato rappresenta un momento significativo di partecipazione e confronto con i cittadini, un punto di riferimento per quanti desiderano contribuire attivamente alla vita politica e amministrativa della comunità.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di ascolto e condivisione volto a raccogliere idee, proposte e istanze del territorio, con l’obiettivo di costruire insieme una visione concreta per il futuro di Floridia.


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