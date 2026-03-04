Floridia, Giuseppe Getulio nuovo delegato comunale di Forza Italia

Continua l’attività di rafforzamento di Forza Italia nella provincia di Siracusa con la nomina a Floridia del Delegato comunale nella persona di Giuseppe Getulio, stimato professionista nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, con una esperienza più che ventennale, ben conosciuto e apprezzato a Floridia e in provincia di Siracusa. L’appuntamento delle elezioni amministrative in città, previsto per la prossima Primavera, esige a detta di Forza Italia una tabella di marcia serrata e determinata per posizionare il movimento, a Floridia, tra i più autorevoli della coalizione di centro destra.

“La nomina di Giuseppe Getulio – afferma il Segretario provinciale Corrado Bonfanti – è perfettamente incastonata in questo scenario e rappresenta, insieme ai forzisti floridiani, un fondamentale tassello affinché Forza Italia a Floridia possa rappresentare un punto di riferimento di assoluto valore e di autorevole indirizzo politico.”

“Sono molto felice per la scelta di Giuseppe Getulio a Delegato cittadino di Floridia del nostro Movimento – Con queste parole l’On. Riccardo Gennuso ha voluto commentare la nomina del nuovo Delegato cittadino di Forza Italia e affermare ancora una volta la sua vicinanza ai cittadini di Floridia e alle loro esigenze -. È un professionista con esperienza e conoscenza approfondita della comunità floridiana, per assumere un ruolo difficile e impegnativo in un momento di ricostruzione e rafforzamento di Forza Italia in provincia di Siracusa. Giuseppe saprà interpretare bene il suo incarico e, insieme, saremo protagonisti nelle prossime sfide elettorali”