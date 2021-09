Floridia: i volontari di Nuova Acropoli impegnati nella prevenzione Incendi

L’estate 2021 a Floridia è stata caratterizzata da caldo e temperature infernali. La città è diventata addirittura famosa con i suoi 48,8°C registrati nella giornata dell’11 agosto, record europeo dal 1977.

L’ondata di caldo e le temperature estreme hanno causato non pochi problemi in tutta l’Italia e la Sicilia è stata protagonista indiscussa. I continui incendi, favoriti dal forte vento rovente, hanno investito le campagne floridiane e anche le zone cittadine.

Mai come in questi momenti di difficoltà si sono rivelati fondamentali gli interventi dei volontari di Nuova Acropoli Floridia, che muniti di mezzo con modulo antincendio consegnato dal Dipartimento Regionale e tanta tantissima buona volontà hanno monitorato costantemente Floridia e le zone limitrofe, per un totale di 15 incendi.

Pattugliamenti e interventi sul fuoco hanno caratterizzato i pomeriggi dei giovani volontari floridiani che hanno donato il loro tempo e messo in gioco tutto il loro coraggio per il bene della comunità e della natura, per “essere sempre utili dove necessita”, così come cita il motto del Volontariato Attivo che Nuova Acropoli promuove da ben 23 anni nel territorio Floridiano.

È proprio in questi frangenti che ci si rende conto di quanto sia importante la presenza di Volontari nella città, preparati attraverso i Corsi di Formazione organizzati durante l’anno. Formare nuovi volontari è fondamentale per trovarsi sempre pronti a fronteggiare qualsiasi situazione in modo appropriato e con preparazioni tecniche adeguate.