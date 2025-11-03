Floridia, il 9 novembre incontro sul tema: “Longevità, un ruolo nuovo nella società di domani”

“Longevità, un ruolo nuovo nella società di domani” è il tema di studio nazionale del Lions del Multidistretto 108 per l’anno 2025-26 e ha l’obbiettivo di valorizzare la terza età promuovendo l’invecchiamento attivo, che sarà affrontato in un incontro che si svolgerà domenica 9, alle 9,30, nell’aula consiliare del comune di Floridia. Il convegno promosso dalla VII circoscrizione guidata da Fabio Gaudioso è inserito tra i service del distretto 108Yb Sicilia voluto dal governatore Diego Taviano. Il convegno, moderato dalla componente Lcif Katia Chiaramonte, sarà aperto dai saluti del presidente del club Lions Floridia – Val d’Anapo Salvatore Liistro, dal sindaco di Floridia Marco Carianni e dal presidente della VII circoscrizione Lions Distretto 108YB Sicilia Fabio Gaudioso. Le relazioni saranno affidate al delegato al service “Longevità, un ruolo nuovo nella società di domani” Giuseppe Daidone, al dietologo Giosuè Vetro, già docente presso l’UniCt, al Pst Governatore Francesco Cirillo, direttore del centro studi sull’Associazionismo “Eduardo Grasso, e al Past dei Governatori e GWA Salvatore Giacona.

“Nel ventunesimo secolo stiamo assistendo a una ridistribuzione demografica senza precedenti – hanno detto -. Oggi, in Italia gli ultra65enni rappresentano circa il 24,7% della popolazione, come indicato dai dati Istat per il 2025 e l’Italia è quinta nel mondo per aspettativa di vita con una media di 84,01; le proiezioni per il 2050 indicano una aspettativa di vita di 83,5 anni per gli uomini e 87,0 anni per le donne (Italian GBD Initiative)* e la quota di ultra65enni ammonterà a 35,9% della popolazione totale. Nascono i “Longennials”, anziani attivi e longevi, un neologismo nato negli Stati Uniti e ora diffuso anche in Italia, che indica una nuova generazione di persone attive e longeve, ultrasessantenni, che portano la loro esperienza e le loro competenze nel mondo del lavoro e nella società e che rifiutano l’idea di un invecchiamento passivo. In quest’ottica il nostro distretto ha organizzato un incontro per approfondire il tema che il nostro Governatore ha inserito tra i service di studio”.