Floridia, il Pd lancia la sfida del welfare: presentato il progetto “Genitori consapevoli”

Politica · Partito democratico

Il Partito Democratico di Floridia, con un forte impulso da parte delle donne del circolo locale, mette al centro dell’agenda il benessere delle famiglie e della prima infanzia. Il progetto “Genitori consapevoli. Percorso di supporto alla genitorialità e allo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni” nasce dalla volontà di strutturare un intervento di welfare locale, dimostrando un’attenzione concreta verso il capitale umano più importante della società: i bambini. L’obiettivo è offrire una guida scientifica e una rete comunitaria alle famiglie per affrontare i primi anni di vita dei figli, superando la frammentazione dei servizi e sostenendo non solo la crescita fisica, ma anche lo sviluppo psicologico, emotivo e intellettuale dei futuri cittadini.

“L’idea deriva da anni di osservazione sul campo, di studio e di impegno politico – dichiara Manuela Spina, docente e prima firmataria – si è concretizzata durante l’ultima campagna elettorale, conclusasi con la rielezione del sindaco Marco Carianni. È stato un periodo denso di dibattiti all’interno del circolo e, in particolare, noi donne democratiche abbiamo posto l’attenzione sui bisogni delle famiglie e dei bambini. Dal confronto tra insegnanti, dottoresse, esperte di comunicazione, mamme e giovani donne è nato il progetto sottoposto all’Amministrazione”.

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La proposta è stata accolta positivamente dal sindaco Carianni e dagli assessorati di Marieve Paparella (Servizi Sociali) e Serena Spada (Cultura e Istruzione). Il percorso si fonda sulle più recenti evidenze delle neuroscienze, che evidenziano come gli stimoli verbali, motori e affettivi nei primi 1000 giorni gettino le fondamenta dell’intelligenza futura, mentre l’abuso precoce di tecnologie digitali crei danni permanenti. Con il coinvolgimento di professionisti e di gruppi di sostegno tra pari, si offrirà un’importante opera di informazione, di prevenzione e di supporto ai neogenitori: dal monitoraggio della crescita al benessere emotivo; dallo sviluppo del linguaggio alla socializzazione.

A completare il quadro c’è l’obiettivo di istituire a Floridia un “Presidio Nati per Leggere”, per diffondere la pratica della lettura precoce. Grazie alla sinergia istituzionale e all’accesso a fondi regionali, l’Amministrazione e il Partito Democratico lavorano per tradurre il progetto in un servizio gratuito per la cittadinanza. L’auspicio è che Floridia diventi comune capofila per iniziative simili sul territorio, a cominciare dal vicino comune di Solarino, guidato dal sindaco e deputato regionale Pd Tiziano Spada, nell’ottica di una rete comprensoriale più forte e vicina ai bisogni delle famiglie.