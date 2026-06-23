Ultime news

2 minuti di lettura
Giovedì 24

Floridia, in aula consiliare focus dedicato al disegno di legge sul consenso

L’iniziativa, organizzata dal circolo del Partito Democratico di Floridia, rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su un tema centrale nel dibattito pubblico e nel percorso di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione

L’iniziativa, organizzata dal circolo del Partito Democratico di Floridia, rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su un tema centrale nel dibattito pubblico e nel percorso di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione

2 minuti di lettura

Giovedì alle 18.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Floridia, si terrà un incontro pubblico dedicato al disegno di legge sul consenso. Una proposta normativa che mira a rafforzare la tutela dell’autodeterminazione delle persone e a promuovere una cultura fondata sul rispetto reciproco, sulla parità e sulla consapevolezza.

L’iniziativa, organizzata dal circolo del Partito Democratico di Floridia, rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su un tema centrale nel dibattito pubblico e nel percorso di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Floridia, Marco Carianni, il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, e il presidente del Consiglio comunale di Floridia, Gaetano Vassallo. I lavori saranno coordinati da Giovanna Pluchino.

Il tema della violenza di genere sarà quindi approfondito dagli interventi dell’assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di Floridia, Marieve Paparella, e dell’avvocato Orazio Scalorino, che offriranno spunti di riflessione e analisi sui profili sociali, culturali e giuridici. Interverrà inoltre l’on. Ersilia Severino, deputata del PD in Assemblea Regionale Siciliana, che illustrerà le iniziative parlamentari promosse sui temi dei diritti, della parità e del contrasto alla violenza di genere.

Ospite dell’incontro sarà la senatrice Valeria Valente, esponente del Partito Democratico, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, a cui saranno affidate le conclusioni.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi