Floridia, in aula consiliare l’incontro sulle ragioni del No al Referendum

Si è svolto ieri, nell’aula consiliare del Comune di Floridia, l’incontro pubblico dedicato all’approfondimento delle ragioni del No al Referendum costituzionale al voto il 22 e il 23 Marzo. L’iniziativa ha registrato una grande affluenza di pubblico, con la sala gremita di cittadini, operatori del diritto e rappresentanti delle istituzioni interessati ad un confronto informato su un tema di grande rilevanza per l’ordinamento giudiziario.

L’incontro è stato moderato da Orazio Scalorino, del Comitato del No, che ha aperto i lavori dando lettura di un messaggio inviato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. A seguire sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco di Floridia Marco Carianni e quello di Solarino Tiziano Spada, che hanno sottolineato l’importanza del dibattito pubblico e della partecipazione civica su temi che incidono direttamente sul funzionamento della giustizia.

Il convegno è poi entrato nel vivo con l’intervento della dott.ssa Antonella Coniglio, giudice presso la sezione GIP/GUP del Tribunale di Siracusa, che ha affrontato il tema della terzietà del giudice, evidenziando le implicazioni della riforma rispetto al delicato equilibrio tra le funzioni della magistratura.

Successivamente è intervenuto il dottor Tommaso Pagano, sostituito procuratore della Repubblica al Tribunale di Siracusa, che ha fornito un’analisi nel merito del contenuto della riforma, mettendone in luce criticità, contraddizioni e possibili profili di illegittimità costituzionale.

A seguire, la dott.ssa Francesca Di Pietro ha approfondito il tema della nuova composizione dei due Consigli Superiori della Magistratura e del meccanismo di selezione dei componenti attraverso il sistema del sorteggio, illustrandone le possibili conseguenze sul funzionamento dell’autogoverno della magistratura.

Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Sallicano, che ha offerto una riflessione sulle contraddizioni politiche emerse nella campagna referendaria promossa da alcuni partiti, invitando a una valutazione consapevole e critica dei contenuti della riforma.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento su un tema centrale per il futuro della giustizia, confermando l’esigenza di promuovere momenti di dibattito pubblico informato e partecipato.

“Voglio ringraziare in modo particolare gli autorevoli magistrati e relatori che hanno affrontato il quesito referendario con competenza, rigore e spirito di servizio, offrendo ai presenti analisi approfondite e punti di vista qualificati – aggiunge Orazio Scalorino del Comitato del No -. È stato un confronto molto interessante, che ha contribuito a informare i cittadini e ad alimentare una riflessione consapevole sulle ragioni del No”.