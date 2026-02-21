Floridia, incidente sulla Sp 25 nei pressi del ponte Diddino

Un incidente autonomo si è verificato sulla Strada Provinciale 25, nel tratto che collega Siracusa a Floridia, in prossimità del ponte Diddino. Sul posto sono attualmente impegnate le pattuglie del Comando di Polizia Provinciale, coordinate dall’ispettore capo F. Cassisa e supportate dagli operatori M. Burgio e C. Di Mauro, per effettuare i rilievi tecnici necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente, che sembrerebbe essere autonomo. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi di rito, si segnalano possibili rallentamenti lungo il tratto interessato. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza e a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto.

I lavori sono in corso per garantire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.