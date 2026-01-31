Ultime news

Floridia, incidente sulla Sp 74: intervento dell’elisoccorso

Incidente stradale alle prime ore di oggi a Floridia, sulla SP 74, all’altezza della Casa alloggio Don Orione.

Un’auto è andata fuori strada e il conducente è rimasto ferito. Per lui è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto a Catania dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.

L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma.

Notizia in aggiornamento


