Floridia, inizia il Carianni bis: il sindaco uscente stravince e conquista un’ampia maggioranza

Marco Carianni fai il bis e scrive la storia di Floridia. Lui sfiora il 75% delle preferenze triplicando i voti dell’avversario, conquista la maggioranza in Consiglio comunale e si prende anche due seggi in più, grazie al risultato straordinario della coalizione.

La paura di non poter governare, quindi, è scampata. O forse non c’è mai stata veramente. Carianni e i suoi sono andati al voto consapevoli del lavoro svolto in questi 5 anni e consci degli errori commessi.

“U Carusu” è cresciuto, non c’è dubbio. Ora lo aspettano altri 5 anni di impegno per la città e durante i quali dovrà anche capire, qualora non lo abbia già chiaro in mente, cosa vuole fare da grande e chiarire il suo legame con il PD, che non può più limitarsi all’amicizia fraterna con il collega sindaco e deputato regionale Tiziano Spada.

Con lui tornano al palazzo di città i cinque assessori con cui ha concluso il mandato: Marieve Paparella, Serena Spada, Gianfilippo Marino, Francesco Faraci e Luca Brunetti. Quattro di loro siederanno anche in Consiglio comunale.