Carabinieri Floridia, la condanna diventa definitiva: 34enne in carcere L'uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato condannato a 2 anni, 5 mesi e 28 giorni per pene concorrenti

di Ottavio Gintoli