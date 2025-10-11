Floridia, la condanna diventa definitiva: 34enne in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 34enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato condannato a 2 anni, 5 mesi e 28 giorni per pene concorrenti.
