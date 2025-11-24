Floridia, la Fidapa inaugura il nuovo biennio e festeggia i 35 anni dalla fondazione

La sezione Fidapa di Floridia ha vissuto momenti molto emozionanti, mercoledì 19 novembre, in occasione della cerimonia di apertura del biennio 2025-2027 e del passaggio delle consegne.

Nella cornice del ristorante Open Land, alla presenza della vice presidente distrettuale Lucia Mio e del sindaco di Floridia Marco Carianni, la past president uscente Maria Burgio, ha voluto ringraziare il suo direttivo, le consigliere e le revisori dei conti, per aver arricchito il prestigio della nostra associazione. Ha dato risalto a tutte le numerose attività svolte nel suo biennio, citando le più significative; ha voluto poi donare a tutte degli omaggi quale segno della sua gratitudine. Ha poi passato l’atto costitutivo della sezione alla presidente Daniela Beltrami, la quale durante il suo intervento, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha espresso riconoscenza per tutte le presidenti della Fidapa della nostra sezione che dal 1990 si sono succedute, a partire dalla socia fondatrice Adria Mudanò e ha ricordato che quest’anno si festeggiano i 35 anni della costituzione della sezione che sempre si è distinta per l’impegno volto a migliorare la vita delle donne in ogni ambito. Ha presentato il suo direttivo, le consigliere e le revisori dei conti che collaboreranno con lei in questo biennio; ha affermato che tutte le attività si svolgeranno seguendo le linee guida nazionali e distrettuali.

Durante la cerimonia si è anche assistito alla presentazione di 8 nuove socie che arricchiranno la sezione con la loro preziosa partecipazione. È intervenuto anche il sindaco Marco Carianni che ha espresso gratitudine per l’impegno profuso dalla nostra sezione a favore delle donne e ha chiesto di collaborare sempre di più, ponendo soprattutto attenzione alle fragilità delle giovani donne di Floridia, a causa del disagio epocale che la nostra società sta vivendo.

La vicepresidente Distrettuale Lucia Mio, a nome di tutto il direttivo Distrettuale, ha voluto ringraziare la sezione tutta augurando alla presidente e al direttivo di vivere un un biennio nel segno dell’amicizia e della solidarietà e che ogni socia possa essere valorizzata nelle attività e nelle iniziative da svolgere.

Infine la serata si è conclusa con un conviviale, allietato dalla musica del sassofonista Luigi Zimmitti.