Floridia, l’Ascensione entra nel vivo. Inaugurato il palio ippico: ieri le eliminatorie

Entra nel vivo l’Ascensione di Floridia 2026, primo appuntamento importante con la città dopo la vittoria elettorale di maggio.

A guidare la macchina organizzativa è l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Serena Spada, che ha delineato un calendario denso di appuntamenti dove la tradizione ippica si intreccia con l’arte.

Il cuore pulsante della festa è il corso Vittorio Emanuele, che ieri ha ospitato la prima fase delle gare con le prove a cronometro, necessarie visto l’alto numero di cavalli iscritti. Ma la vera novità di quest’anno riguarda lo spettacolo. Il corso Vittorio Emanuele, infatti, non sarà solo un percorso di gara ma un vero e proprio teatro a cielo aperto grazie a due appuntamenti dedicati allo spettacolo equestre. Artisti, amazzoni e cavalieri in abiti storici si esibiranno con diverse razze equine, creando un “tripudio di arte, colori e bellezza” spiega l’assessore. Tra i protagonisti più attesi l’artista Giuseppe Cimarosa, conosciuto non solo per i suoi suggestivi spettacoli con il fuoco “che è anche simbolo di legalità – prosegue Spada – e che abbiamo voluto fortemente“.

Il programma degli eventi si snoda poi attraverso momenti di forte identità comunitaria e intrattenimento. “Giovedì la serata sarà dedicata al sorteggio per l’abbinamento cavallo-quartiere, seguito dalla tradizionale cena propiziatoria organizzata dai quartieri storici” prosegue. Venerdì spazio alla musica e alla cultura con il concerto di Mario Incudine in piazza, preceduto da momenti dedicati alla moda e al ballo storico, sabato il pomeriggio vedrà il contest degli sbandieratori provenienti da tutta la Sicilia, che culminerà nel “Gran Galà della Bandiera” in Piazza del Popolo, per poi proseguire con un DJ set fino a tarda notte.

L’apice dei festeggiamenti sarà raggiunto domenica, con la finale del Palio ippico e, per chiudere, il concerto di Ermal Meta.