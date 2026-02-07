Floridia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale: un uomo finisce in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 25enne, originario del Marocco e con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

L’uomo era stato sottoposto, nel mese di dicembre 2025, agli arresti domiciliari per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ma le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte sono state rilevate dai Carabinieri di Floridia e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento.