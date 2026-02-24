Floridia, lettera anonima al sindaco Marco Carianni: “Ti annienteranno”

Ancora una lettera anonima indirizzata al sindaco di Floridia, Marco Carianni. Si tratta, come lo stesso primo cittadino ha raccontato sui social, della settima missiva ricevuta negli ultimi anni, ma dai toni particolarmente duri e offensivi.

“I tuoi avversari ti annienteranno; sarai ricordato dal paese come accattuni, ladro e drogato”: queste le parole, riportate dallo stesso Carianni, che aprono e chiudono la lettera.

Il sindaco ha scelto di rispondere pubblicamente, affidando ai social un messaggio diretto agli autori anonimi: “Insomma, ne ho collezionate molte in questi ultimi anni, ma devo dire che, stavolta, vi siete superati: mi avete spiegato quale sarà il ricordo che io lascerò alla città”.

Poi la replica, dal tono ironico ma deciso: “Adesso, per favore, nella prossima lettera spiegatemi quale sarà il ricordo che lascerete invece voi, con le vostre lettere anonime, a tutta la comunità”.