Floridia, nasce Parkinsiamo l’associazione a sostegno delle persone con Parkinson

Si terrà oggi, 12 gennaio 2026, alle 18, nella biblioteca comunale di Floridia, la presentazione ufficiale dell’associazione “Parkinsiamo”, una nuova realtà nata con l’obiettivo di offrire supporto alle persone affette dal morbo di Parkinson e alle loro famiglie a Siracusa e provincia.

L’incontro rappresenta il primo momento pubblico di confronto con la cittadinanza, per illustrare le finalità sociali dell’associazione, insieme alle attività e ai progetti che verranno sviluppati nei prossimi mesi. Parkinsiamo vuole essere uno spazio di ascolto, informazione e accompagnamento, capace di creare una rete di sostegno concreta attorno a chi convive quotidianamente con la malattia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro caregiver, promuovendo percorsi di supporto, occasioni di condivisione e una maggiore consapevolezza sul Parkinson, una patologia che ha un forte impatto non solo sul singolo individuo ma sull’intero contesto familiare e sociale.

Il presidente dell’associazione, Giorgio Affatato, illustrerà la visione e le linee guida del progetto, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo e territoriale per affrontare una patologia complessa che coinvolge non solo i pazienti, ma l’intero nucleo familiare.