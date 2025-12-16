Carabinieri Floridia, nascondeva hashish e materiale per il confezionamento delle dosi: denunciato Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono state rinvenute e sequestrate 51 dosi di hashish e materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente Link copiato!

di Oriana Gionfriddo