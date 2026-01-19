Floridia non è più in dissesto finanziario: svolta storica e via libera alle nuove assunzioni

Il 31 dicembre 2025 segna una data destinata a restare nella storia recente del Comune di Floridia. Con la chiusura ufficiale del dissesto finanziario, dichiarato nel settembre del 2021, l’Ente esce definitivamente da una fase di rigidità contabile che per anni ha limitato programmazione, investimenti e servizi. La conferma arriva dal parere favorevole dell’Organo di revisione (Giulia Monastero, Teresa Armenio e Vincenzo Traina) sul Bilancio di previsione 2026–2028 che certifica il superamento del regime straordinario e apre una nuova stagione amministrativa, fondata su maggiore autonomia finanziaria e capacità di pianificazione.

Uno degli effetti più concreti della chiusura del dissesto riguarda la spesa del personale. In base al Rendiconto 2024, Floridia rientra oggi tra gli enti virtuosi, con una capacità assunzionale incrementale pari a 267.506,99 euro. Un passaggio cruciale che consente finalmente di avviare nuove assunzioni e rafforzare una pianta organica messa a dura prova dagli anni di crisi. L’amministrazione è ora chiamata a definire con urgenza il piano assunzionale, con particolare attenzione alla Polizia Municipale, settore strategico anche alla luce delle maggiori entrate previste dalle sanzioni del Codice della Strada, strettamente legate al potenziamento dei controlli sul territorio.

La fine del dissesto comporta anche lo sblocco dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’Interno, rimasti congelati per anni a causa delle criticità contabili. Secondo le stime, entro la fine del 2026 il Comune potrà incassare i residui attivi, con l’obiettivo di estinzione dell’anticipazione di tesoreria e di un ulteriore rafforzamento della stabilità finanziaria.

Un ulteriore elemento positivo riguarda il passato recente: lo status di ente in dissesto ha consentito a Floridia di restare al riparo dai tagli della Spending Review nazionale, garantendo una base economica più solida per affrontare il triennio 2026–2028.

Accanto agli elementi positivi, l’Organo di revisione richiama l’Ente alla massima prudenza. Permane infatti un disavanzo residuo di circa 453 mila euro al 31 dicembre 2024, che dovrà essere gestito con attenzione. Particolare cautela è richiesta sulle entrate tributarie, in particolare sull’Imu e sulle sanzioni al Codice della Strada, con la prescrizione di impegnare spesa solo dopo un accurato riscontro degli incassi effettivi.

I revisori segnalano inoltre che non sono stati ancora pienamente analizzati gli effetti dei progetti Pnrr sugli equilibri di cassa e sulla futura spesa corrente, pur riconoscendo che l’Ente ha predisposto capitoli dedicati nel PEG per garantire tracciabilità, controllo e trasparenza delle risorse.

Un punto decisivo per non vanificare lo sblocco delle assunzioni riguarda il rispetto dei termini di trasmissione dei dati alla Bdap. I revisori avvertono che eventuali ritardi superiori ai trenta giorni comporterebbero il divieto assoluto di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, comprese le stabilizzazioni e i contratti di collaborazione.

“Con la chiusura del dissesto, Floridia archivia il periodo più complesso della propria storia finanziaria recente – il primo commento del sindaco Marco Carianni -. Siamo riusciti ad affrontare questa stagione difficile garantendo tutti i servizi alla comunità. La sfida ora è trasformare la ritrovata stabilità in servizi più efficienti, investimenti sostenibili e un reale rafforzamento della macchina amministrativa. Il ritorno alla normalità contabile non è un traguardo, ma un punto di partenza: dalla capacità di programmare, assumere e rispettare gli equilibri dipenderà la credibilità dell’Ente nei prossimi anni”.