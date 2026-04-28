Floridia, nuovo spazio per la terapia del dolore all’Hospice Mareluce grazie al contributo di UniCredit

Un nuovo spazio dedicato alla terapia del dolore è stato presentato all’interno dell’Hospice Mareluce di Floridia. L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di UniCredit ed è promosso dall’Associazione Mareluce, attiva dal 2004 nel supporto a persone con gravi patologie, in particolare oncologiche.

La struttura, inaugurata nel 2023 grazie al sostegno del Fondo sociale ex Eternit e di donazioni private, dispone di 10 posti letto e di un day hospice con servizio navetta per colore che sono sprovvisti di mezzo. Offre assistenza integrata con cure dedicate alla gestione del dolore, supporto psiconcologico, consulenza nutrizionale.

“Con il nuovo spazio, dotato di attrezzature specifiche, sarà possibile ampliare significativamente il numero attuale di pazienti assistiti – ha dichiarato il dott. Alessandro Librio, direttore sanitario dell’Hospice Mareluce. L’obiettivo è garantire una presa in carico più ampia e continuativa dei pazienti affetti da dolore cronico e acuto, migliorando l’accesso a trattamenti terapeutici mirati e qualificati”.

“Per UniCredit essere vicini alle comunità locali è una responsabilità concreta, che si traduce anche nel sostegno a iniziative dedicate alle persone più fragili – ha commentato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – In particolare, l’intervento realizzato all’interno dell’Hospice Mareluce è stato possibile grazie al Progetto Carta Etica, che destina il 2 per mille delle spese effettuate con questa tipologia di carta di credito, senza costi aggiuntivi per i titolari, a iniziative solidali del Terzo Settore. Dal 2011, in Sicilia, tale strumento ci ha permesso di sostenere oltre 220 realtà, con un contributo complessivo pari a 2,8 milioni di euro, generando un beneficio diffuso per le comunità locali”.

“Desidero ringraziare UniCredit per il sostegno concreto che ha reso possibile la realizzazione del progetto – ha dichiarato la dott.ssa Daniela Respini, presidente dell’Associazione MARELUCE APS. Grazie a collaborazioni come questa possiamo continuare a garantire cure sempre più qualificate e vicine ai bisogni delle persone e delle loro famiglie”.