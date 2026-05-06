Floridia, Peppe Tata risponde a Carianni: “Scorretto, chiarisca la sua storia politica”

“Carianni è una persona scorretta” lo dichiara Peppe Tata, candidato al Consiglio comunale di Floridia, nella coalizione a sostegno di Antonello Sala sindaco, che evidenzia come, guardando il confronto proprio su Siracusanews, abbia sentito citare per ben due volte il proprio nome.

E a proposito di quando affermato dall’attuale sindaco di Floridia, Tata afferma: “Carianni mente: non si è dimesso perché non è stato rispettato l’impegno di rinunciare all’indennità, ma per mera incapacità politica. Premetto che, ai tempi della giunta Limoli, non ho mai firmato alcun manifesto in cui dichiaravo di voler rinunciare all’indennità. Nonostante ciò, appena nominato assessore, mi sono immediatamente autosospeso dal lavoro per dedicarmi esclusivamente al mio ruolo istituzionale, percependo quindi una cifra inferiore rispetto alla retribuzione che all’epoca guadagnavo. Inoltre, il gruppo consiliare decise di fuoriuscire dalla maggioranza, nonostante vi fosse allora un’ampia rappresentanza in giunta, esclusivamente per il bene della città. In quel particolare periodo storico esistevano condizioni che non ritenevamo accettabili né condivisibili. Invito invece Carianni a chiarire ai cittadini la propria storia politica e i capricci messi in atto per ottenere la poltrona di assessore. Prima di parlare degli altri, guardi dentro il proprio orticello”.