Floridia piange la morte di Marco Latina, il sindaco: “era un ragazzo d’oro”. Sospesi gli eventi del fine settimana

Floridia sconvolta per la morte di di Marco Latina, il 25enne vittima dell’incidente che si è verificato ieri sera nella strada tra Floridia e Siracusa. Il sindaco Marco Carianni ha espresso dolore e cordoglio alla famiglia: “Marco è stato un ragazzo d’oro, – scrive sui social – sempre pronto ad aiutare gli amici, ad avere una buona parola per tutti, a sorridere – con quel sorriso indimenticabile – ed è stato soprattutto un ragazzo educato e pieno di vita, nonostante proprio la vita lo abbia messo, tante volte, a dura prova. Dietro quei sorrisi, che segnavano piacevolmente la giornata di chiunque lo incontrasse, c’era la gioia di vivere accanto a due fratelli, Lorenzo e Seby, che amava immensamente, alla stregua dell’amore incondizionato che provava per la sua mamma e per il suo papà. A loro, persone a cui mi sento legato da una vera e profonda amicizia, esprimo il cordoglio di una comunità intera, nella speranza che possano trovare la forza di convivere con un dolore terribile. Ai suoi amici, parte importante della sua vita, voglio dire che Marco è stato un buon amico anche grazie a loro, perché la loro amicizia sincera e disinteressata ha contribuito a renderlo – più di quanto già lo fosse – un amico vero e speciale, che mai nessuno dimenticherà.”

A Floridia l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare tutti gli eventi pubblici in calendario per il fine settimana. Oggi e domani si sarebbe dovuto tenere il Julai Music Fest.