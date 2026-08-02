Floridia piange Turi Catinella, storico dirigente della sinistra e sindacalista della Cgil

Cronaca · Comunità in lutto

La comunità di Floridia è in lutto per la scomparsa di Salvatore “Turi” Catinella, figura storica della sinistra cittadina, sindacalista della Cgil e amministratore pubblico. Da tempo combatteva contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Militante e dirigente del Partito Comunista Italiano, Catinella è rimasto fedele ai propri ideali anche dopo la fine della Prima Repubblica, rappresentando per decenni un punto di riferimento della politica locale. Il suo impegno sindacale e istituzionale, improntato alla difesa del lavoro, dei diritti e alla partecipazione democratica, gli ha fatto guadagnare la stima non solo dei compagni di partito, ma anche degli avversari politici.

Il circolo del Partito Democratico di Floridia lo ha ricordato con un messaggio pubblicato sui social: “Il circolo del Partito Democratico di Floridia esprime le proprie condoglianze alla famiglia Catinella per la perdita del caro Turi, tenace combattente, ricordandone l’impegno politico e sindacale“.

Anche il sindaco Marco Carianni ha voluto rendere omaggio alla sua figura. “La scomparsa di Turi Catinella impoverisce la comunità floridiana e lascia un senso di vuoto difficile da colmare. Politico appassionato e diretto, abile nelle letture e nel dispensare consigli, ma anche sindacalista e amministratore attento e sensibile alle esigenze della città. Il suo apporto alla vita politica del territorio è stato di enorme vigore. Negli anni, pur su posizioni a volte differenti, abbiamo avuto modo di confrontarci e di discutere sul passato e il futuro della Sicilia. Grazie, Turi. Floridia piange un politico e un uomo perbene“.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dalla Cgil di Siracusa. Il segretario generale Franco Nardi ha sottolineato il ruolo svolto da Catinella all’interno dell’organizzazione sindacale.

“La scomparsa del compagno Turi Catinella ci addolora profondamente. Con lui se ne va un dirigente sindacale che ha dedicato una parte importante della sua vita alla Cgil, mettendo sempre al centro la difesa del lavoro, dei diritti e della dignità delle persone. Ha affrontato il suo impegno con coerenza, passione e un profondo senso di giustizia sociale, rappresentando per tanti compagni e compagne un punto di riferimento umano e sindacale“.

Nardi ha ricordato come Catinella abbia continuato a testimoniare “forza, dignità e amore per i valori in cui ha sempre creduto” anche durante la lunga malattia. “La sua storia resterà parte della storia della nostra organizzazione. Il suo esempio continuerà a vivere nell’impegno quotidiano di chi crede in un sindacato vicino alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati, capace di costruire solidarietà e dare voce a chi ne ha più bisogno“.

Il messaggio della Cgil si conclude con un saluto carico di affetto: “Ti salutiamo, compagno Turi. Grazie per ciò che hai dato alla nostra organizzazione e alla nostra comunità. Il tuo ricordo continuerà ad accompagnare il nostro cammino“.