Floridia punta su sport e impiantistica: nuovo campo da calcio a Vignalonga e interventi in arrivo in città

Nuovi investimenti su sport e impiantistica sportiva a Floridia. L’amministrazione comunale annuncia una serie di interventi già avviati o in fase di progettazione, con l’obiettivo di dotare diversi quartieri della città di nuovi spazi per l’attività sportiva e la socialità.

Tra i progetti più imminenti c’è quello che riguarda il quartiere Vignalonga, dove il Comune ha già completato una nuova piazza nell’ambito di un più ampio intervento di rigenerazione urbana. A questo primo tassello seguirà ora la realizzazione di un nuovo campo da calcio, pensato per essere messo a disposizione del quartiere e anche delle scuole vicine.

“Abbiamo assunto degli impegni con alcuni quartieri che si trovano nella periferia della città – le parole del sindaco Marco Carianni –. A Vignalonga, dopo la nuova piazza, in un lotto libero abbiamo immaginato di realizzare un nuovo campo da calcio che renderemo disponibile al quartiere e agli istituti scolastici adiacenti”.

Intanto si avvicina anche il completamento del campo sportivo comunale, dove sono in corso gli interventi per il nuovo manto. “È arrivata stamattina l’erba sintetica – aggiunge Carianni – e a breve dovrebbero iniziare i lavori di posa”.

L’amministrazione guarda però oltre i singoli interventi già in cantiere e punta a una rete più ampia di strutture sportive diffuse sul territorio. In quest’ottica sarebbero già stati predisposti, o sono in fase di presentazione alla Regione Siciliana, ulteriori progetti ritenuti particolarmente ambiziosi.