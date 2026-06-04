Floridia, Renzo Spada aderisce a Futuro Nazionale

Il floridiano Renzo Spada aderisce a Futuro Nazionale, dopo la conclusione della sua esperienza politica in Noi Moderati. «Una decisione – comunica – che arriva in seguito a un’attenta riflessione. Ringrazio le persone con cui ho condiviso questo percorso e confermo la mia stima verso chi continuerà a impegnarsi in quella comunità politica. La mia scelta non nasce da contrapposizioni personali ma da una valutazione politica seria e precisa».

Renzo Spada aggiunge: «Anche alla luce della recente fase amministrativa a Floridia, ho avvertito la necessità di un percorso nuovo e più vicino alla mia idea di impegno politico: presenza costante sul territorio, organizzazione, ascolto, concretezza e capacità di rappresentare i problemi reali dei cittadini. Aderisco a Futuro Nazionale per contribuire a una fase costituente che ritengo importante. Porto con me il mio percorso da moderato, la mia esperienza nel mondo del lavoro e della sanità, il mio radicamento territoriale e la volontà di costruire una proposta politica seria, responsabile e partecipata».

Renzo Spada tiene a precisarlo: «Non considero questa scelta una rottura, ma un’evoluzione. I miei valori restano gli stessi: lavoro, famiglia, sicurezza, sanità, servizi, rispetto delle persone e attenzione ai territori. Ma da oggi ho deciso di mettere il mio impegno a disposizione di Futuro Nazionale, con l’obiettivo – conclude – di costruire anche a Floridia e nella provincia di Siracusa un percorso politico strutturato, concreto e vicino alla gente».