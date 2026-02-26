Floridia, ricettazione e furto: in manette un 49enne

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 49enne in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 1 anno, 10 mesi e 17 giorni di reclusione per ricettazione e numerosi furti commessi tra il 2013 e il 2022, in provincia di Siracusa.