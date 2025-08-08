Ultime news

1 minuto di lettura
kick boxing

Floridia, Salvatore Figura convocato in Nazionale: sarà ai Mondiali di Kick Boxing

Il giovane talento prenderà parte al collegiale della Nazionale che si terrà a Palermo dal 12 al 15 settembre, in preparazione ai Campionati Mondiali previsti il mese successivo

Il giovane talento prenderà parte al collegiale della Nazionale che si terrà a Palermo dal 12 al 15 settembre, in preparazione ai Campionati Mondiali previsti il mese successivo

1 minuto di lettura

Salvatore Figura, atleta del team AMA VIKTORIA di Floridia, allenato dal maestro Michelangelo Gentile, è stato convocato dalla Nazionale italiana di kick boxing dopo la vittoria al Campionato Italiano WTKA nella sua specialità.

Il giovane talento prenderà parte al collegiale della Nazionale che si terrà a Palermo dal 12 al 15 settembre, in preparazione ai Campionati Mondiali previsti il mese successivo.


Un grande traguardo per Salvatore, che si distingue per impegno, dedizione e una crescita sportiva costante sotto la guida del suo maestro.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni