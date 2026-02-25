Floridia, settima lettera anonima al sindaco Carianni: “Offese gravi”. Presentata denuncia

Ancora una lettera anonima indirizzata al sindaco di Floridia, Marco Carianni. Si tratta della settima missiva ricevuta negli ultimi anni, ma dai toni particolarmente duri e offensivi, come lo stesso primo cittadino ha raccontato pubblicamente.

“I tuoi avversari ti annienteranno; sarai ricordato dal paese come accattuni, ladro e drogato”: queste le parole, riportate dal sindaco, che aprono e chiudono la lettera. Un contenuto che ha colpito soprattutto i familiari, più che lo stesso Carianni, che ha spiegato di aver ormai sviluppato una certa abitudine a episodi simili.

Il primo cittadino ha scelto di rispondere con fermezza ma anche con ironia attraverso i social: “Ne ho collezionate molte in questi anni, ma stavolta vi siete superati”. Poi la replica diretta agli autori anonimi: “Nella prossima lettera spiegatemi quale sarà il ricordo che lascerete voi alla comunità”.

Nonostante la gravità delle offese, Carianni ha ribadito di voler continuare il proprio lavoro con serenità, sostenuto dalla vicinanza dei cittadini. “La mia energia è la comunità – ha dichiarato – continuo a lavorare ogni giorno con passione”.

Sul fronte investigativo, il sindaco ha confermato la presentazione dell’ennesima denuncia. Le forze dell’ordine e la Procura sono già al lavoro per cercare di individuare il responsabile. Dall’analisi dei contenuti, emergerebbe la possibilità che le lettere provengano dalla stessa persona, qualcuno con conoscenze anche di natura politica.

Carianni, pur non indicando sospetti precisi, ha lanciato un messaggio in controtendenza: più che rabbia, disponibilità al dialogo. “Se sapessi chi è – ha detto – cercherei di aiutarlo. Da queste lettere emerge una grande frustrazione”.

Una vicenda che continua a far discutere e che riaccende l’attenzione sul clima politico e sociale in città, mentre il sindaco ribadisce il suo impegno: “Non si può piacere a tutti, ma si deve continuare a lavorare per il bene della comunità”.