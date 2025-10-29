AMP Plemmirio e Spoke 8: ricerca e sostenibilità tra mare e terra

Raduno alle 10,30

Floridia si muove contro i tumori femminili. Domani “Passeggiata in rosa per la vita” promossa da Fidapa

La passeggiata partirà da Piazza Marconi e si muoverà per le vie del centro storico

L’associazione Fidapa di Floridia, rappresentata da Daniela Beltrami, di concerto con la responsabile della commissione salute, Silvana Randone, ha aderito alla “Passeggiata in rosa per la vita”, promossa a livello nazionale dalla Fidapa B.P.W. Italy di Senigallia.

La passeggiata, che ha il patrocinio del Comune di Floridia, è in programma giovedì 30 ottobre dalle 10,30 e vedrà protagonisti, fra gli altri, gli istituti comprensivi della città, con una delegazione di studenti e insegnanti. La passeggiata partirà da Piazza Marconi e si muoverà per le vie del centro storico di Floridia, per arrivare in Piazza del Popolo dove, dopo i saluti istituzionali, l’oncologo Antonino Carmelo Tralongo terrà un intervento  sull’importanza della prevenzione e della pratica dei sani stili di vita, per evitare e prevenire le malattie oncologiche femminili.

“Ringraziamo il sindaco Marco Carianni per aver autorizzato l’iniziativa e la comandante della Polizia Municipale Maria Grazia Alderuccio, per il supporto – afferma la presidente Daniela Beltrami -. Ci auguriamo che la nostra iniziativa possa costituire uno stimolo per tutte le donne, affinché utilizzino sempre lo strumento indispensabile della prevenzione, per vivere in salute”.


