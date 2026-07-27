Floridia, stretta sulla sicurezza ma non ci sono agenti. Il paradosso della Municipale

Attualità · Sicurezza

Da un lato un’ordinanza sindacale che vuole potenziare i servizi e migliorare la sicurezza in città, dall’altra improvvise carenze di personale (già ai minimi termini) che costringono alla sospensione dei servizi.

Al centro della questione c’è la Polizia Municipale a cui è rivolta l’ordinanza firmata dal sindaco di Floridia, Marco Carianni, lo scorso 22 luglio, che modifica l’orario di servizio degli agenti, impiegandoli fra le 18 e mezzanotte in servizi di vigilanza e pattugliamento, per garantire una presenza più incisiva nelle ore e nelle zone considerate più critiche.

Dalle segnalazioni raccolte dalla nostra redazione, risulterebbe, infatti, che in più di un’occasione, nel corso dell’ultima settimana, i cittadini sarebbero dovuti ricorrere al 112 per questioni di viabilità ordinaria, non riuscendo a mettersi in contatto con i Vigili urbani.

La decisione del sindaco e della sua amministrazione, nasce in seguito ai gravi fatti di cronaca che hanno interessato la comunità floridiana e da una lunga serie di segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano violazioni sistematiche del Codice della Strada, mezzi a due e quattro ruote che sfrecciano a velocità elevata provocando rumori che disturbano la quiete dei cittadini, atti vandalici nelle piazze, oltre che furti e incendi di auto. Queste condotte, si legge nell’ordinanza in vigore fino al 30 ottobre, “minano non solo la tranquillità dei residenti, ma anche la percezione stessa di sicurezza della comunità”.

Contro l’annosa questione della carenza di personale nel corpo dei Vigili Urbani, l’amministrazione comunale di Floridia ha disposto l’assunzione per un anno, di 5 unità fra quanti sono già impiegati nella pubblica amministrazione, nell’attesa di concludere le operazioni per predisporre il concorso pubblico che porterebbe all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuovi agenti.