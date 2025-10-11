Floridia, studenti e docenti del “Da Vinci” in Germania per una settimana di sport e inclusione

Scambi di persone, culture e idee. Così è iniziato il nuovo anno scolastico del liceo “Leonardo Da Vinci” di Floridia che ha già concluso la prima fase del progetto Erasmus+ (azione KA121-SCH, finanziato con fondi INDIRE e PNRR-Next Generation EU) con il quale studenti e personale scolastico viaggiano in all’interno della Comunità europea per svolgere attività di istruzione e formazione.

Quella che ha coinvolto un gruppo di ragazzi e docenti del Da Vinci era dedicata a sport e inclusione.

Per permettere a quanti più studenti possibile di partecipare alle attività, la dirigente Rita Spada ha pensato di dedicare ogni mobilità a indirizzi di studio specifici. Quella appena conclusa, infatti, era riservata a sei studenti dello Sportivo e del Linguistico che, accompagnati dalle docenti Sofia Piccolo e Giulia Amenta, sono volati in Germania, alla Kopernikusschule di Freigericht (nei dintorni di Francoforte). Qui per una settimana hanno svolto attività come il basket in carrozzina e il calcio per non vedenti, ma anche climbing, nuoto, bubble ball e kin-ball, sempre in uno spirito inclusivo e mai competitivo, allo scopo di condividere le gioie e i piaceri dello sport.

Giornate intense per gli studenti floridiani, trascorse fra le attività a scuola e il tempo nelle famiglie ospitanti, con cui si è instaurato da subito un intenso legame.

“Il coinvolgimento professionale dei docenti, e la valorizzazione delle potenzialità degli studenti sono stati particolarmente evidenti – spiega la docente referente del progetto Francesca Mirabella –perché in tempi brevi sono state create sinergie che normalmente avvengono nel corso di un intero anno scolastico. Anche tra i docenti si è creato un efficiente clima di collaborazione, con l’obiettivo comune di sollecitare i ragazzi a condividere in ogni momento lo spirito di lealtà caratteristico di ogni sana competizione sportiva”.

La riuscita della mobilità ha richiesto una meticolosa attività di progettazione, gestita dalla referente per coordinare fondi e comunicazioni fra scuole. Ciò ha permesso ai ragazzi di condividere una “cittadinanza europea” con docenti e studenti provenienti anche da Estonia e Germania del Nord.

Fondamentale in questo tipo di attività è la partecipazione delle famiglie senza le quali non si sarebbe potuta realizzare una piena integrazione nella vita quotidiana, dimostrando sensibilità per ragazzi a cui è stato permesso di vivere un’esperienza privilegiata di crescita umana, superando barriere culturali e stereotipi, e conquistando un concetto più ampio di “nazione” che va oltre i confini della propria regione o del proprio Stato. “Abbiamo dato un contributo non indifferente per forgiare studenti consapevoli, tolleranti e responsabili, più di qualsiasi lezione scolastica” afferma la dirigente.

Tra due settimane una nuova mobilità porterà altri studenti e docenti della scuola di Floridia in Danimarca, per un progetto dedicato a cultura e tradizioni, in uno scambio fra cittadini danesi, greci, spagnoli e italiani.

Il Liceo Leonardo Da Vinci è accreditato fino al 2027 per lo svolgimento dei progetti Erasmus+.