Floridia, successo per “Suoni e Sorrisi: Il ritmo dell’Inclusione”

Applausi, emozioni e atmosfera natalizia nella sala teastro dell’Istituto Don Orione di Floridia con lo spettacolo “Suoni e Sorrisi. Il ritmo dell’Inclusione”, un evento che ha visto protagonisti i bambini dell’associazione Smile, gli ospiti della struttura Don Orione e alcuni alunni della V A dell’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo. La manifestazione ha dimostrato come il palcoscenico possa diventare uno spazio privilegiato per una reale inclusione sociale.

La serata si è aperta con l’esibizione dell’A.S.D. Majorettes & Twirling di Floridia e con un girotondo inclusivo tra bambini e adulti speciali sulle note della canzone Supereroi. Successivamente, la magia del Natale è stata portata dal performer Marcello Gervasi, seguita da uno spettacolo di musicoterapia a cura di Katia Cangemi. La parte musicale ha visto esibirsi il DuoNisio, con la voce di Grazia Terranova accompagnata dalla chitarra di Carmelo Caramagno.

Tra gli ospiti presenti in sala: la dott.ssa Moscuzza dell’Osservatorio per la dispersione scolastica S. Lucia di Siracusa, Cetty Bruno, direttrice della Rete Museale Iblei, il presidente del Consiglio Comunale di Floridia Salvatore Pappalardo, il consigliere comunale Vincenzo Greco e il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Marieve Paparella, che ha sottolineato il forte sostegno dell’amministrazione e la grande emozione provata per l’iniziativa.

Particolarmente sentiti i ringraziamenti alla cooperativa sociale “Insieme siamo Felici” e alla dott.ssa Carmen Raciti del Don Orione per l’ospitalità, e alla content creator Giusi Zappulla per il lavoro encomiabile nella promozione dell’evento.

Non sono mancati i saluti istituzionali a distanza: l’onorevole Riccardo Gennuso, impegnato in aula parlamentare per la manovra di bilancio, ha espresso “grande volontà di sostenere nel 2026 i progetti dell’associazione SMILE APS, dimostrando ancora una volta la sua sensibilità verso il sociale”. Anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha inviato i suoi saluti pur non potendo essere presente per impegni istituzionali.

Grande soddisfazione è stata espressa da Salvina Correnti, presidente dell’associazione promotrice SMILE, che ha ringraziato “ogni singola persona che ha sostenuto lo spettacolo”. La serata si è conclusa con la performance dei SuperHeros, regalando momenti felici e tanta gioia a tutti i bambini presenti in sala.