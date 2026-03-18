Floridia, Ternullo (FI): “Buon lavoro a Getulio: sfida importante”

“Ho incontrato Giuseppe Getulio, recentemente nominato delegato comunale di Forza Italia a Floridia, al quale ho rivolto gli auguri di buon lavoro. Si tratta di una scelta importante per il Partito in un momento decisivo, in vista delle prossime elezioni amministrative. Ho trovato in lui entusiasmo, competenza e una forte conoscenza del territorio, qualità fondamentali per guidare questa fase di crescita e radicamento”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Sono certa – conclude – che in piena sinergia con tutta la classe dirigente si potrà costruire un percorso serio e condiviso, capace di dare risposte concrete alla comunità di Floridia.”