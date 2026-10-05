Floridia, trovato morto in un locale: arrestato un parente per omicidio preterintenzionale

Cronaca · CARABINIERI

I Carabinieri della Compagni di Siracusa hanno tratto in arresto un 32enne di Floridia, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Siracusa per omicidio preterintenzionale.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Siracusa e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è scaturita dal ritrovamento, avvenuto il 6 novembre 2025 a Floridia, all’interno dei locali di un esercizio commerciale in disuso, del corpo senza vita di un 44enne.

Lo sviluppo delle indagini ha consentito, grazie all’escussione dei parenti e degli amici della vittima, alle risultanze del sopralluogo effettuato sul luogo del ritrovamento e agli esiti dell’esame autoptico, all’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e alla complessa attività tecnica di intercettazione, di stabilire che il 44enne, il 14 novembre 2025, a Floridia, era stato vittima di una violenta aggressione da parte del 32enne, in conseguenza della quale, per le gravi lesioni riportate, sarebbe deceduto due giorni dopo. Nella circostanza la vittima era stata attinta da schiaffi e pugni al volto e da calci in diverse parti del corpo.

Il movente del gesto sarebbe riconducibile a contrasti di natura familiare in quanto vittima e aggressore sono risultati essere parenti.

Il 32enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.